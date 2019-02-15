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Двухлетний ребёнок из России погиб на Канарских островах

Происшествия

Инцидент произошёл в курортном городе Пуэрто-де-Сантьяго

Пуэрто де Сантьяго, Испания, 15 февраля 2019, 23:30 — REGNUM  Ребёнок из России погиб во время отдыха на одном из Канарских островов, сообщает 15 февраля La Opinion de Tenerife.

По информации издания, инцидент произошёл в курортном городе Пуэрто-де-Сантьяго, расположенном на острове Тенерифе.

Двухлетняя девочка упала с третьего этажа и получила тяжёлую травму головы. Ребёнок был доставлен в больницу на вертолёте, где от полученных травм скончался.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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