Двухлетний ребёнок из России погиб на Канарских островах

Пуэрто де Сантьяго, Испания, , 23:30 — REGNUM Ребёнок из России погиб во время отдыха на одном из Канарских островов, сообщает 15 февраля La Opinion de Tenerife.

По информации издания, инцидент произошёл в курортном городе Пуэрто-де-Сантьяго, расположенном на острове Тенерифе.

Двухлетняя девочка упала с третьего этажа и получила тяжёлую травму головы. Ребёнок был доставлен в больницу на вертолёте, где от полученных травм скончался.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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