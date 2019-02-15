Гору Эверест временно закрыли для туристов

Катманду, , 21:52 — REGNUM Базовый лагерь альпинистов на горе Эверест закрыли для туристов на неопределенный срок. Об этом сегодня, 15 февраля, пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, базовый лагерь закрывается на неопределенный срок для уборки мусора. Для расчистки территории от уже накопившегося мусора будет сформирована группа из 200 человек.

При этом обычные туристы могут посещать районы около монастыря в Ронгбуке, который находится на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря.

Напомним, что по действующим на Эвересте правилам, в базовый лагерь можно попасть только по специальным разрешениям на восхождения, количество которых ограничено — до 300 человек в лагере. При этом альпинисты обязаны вывозить весь свой мусор самостоятельно.