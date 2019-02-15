Пятница, 15 Февраля 2019 года
22:26:52 МСК

Гору Эверест временно закрыли для туристов

Происшествия

В базовом лагере скопилось слишком много мусора

Гору Эверест временно закрыли для туристов
Russell_Yan
Эверест. Базовый лагерь

Катманду, 15 февраля 2019, 21:52 — REGNUM  Базовый лагерь альпинистов на горе Эверест закрыли для туристов на неопределенный срок. Об этом сегодня, 15 февраля, пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, базовый лагерь закрывается на неопределенный срок для уборки мусора. Для расчистки территории от уже накопившегося мусора будет сформирована группа из 200 человек.

При этом обычные туристы могут посещать районы около монастыря в Ронгбуке, который находится на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря.

Напомним, что по действующим на Эвересте правилам, в базовый лагерь можно попасть только по специальным разрешениям на восхождения, количество которых ограничено — до 300 человек в лагере. При этом альпинисты обязаны вывозить весь свой мусор самостоятельно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить