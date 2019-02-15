В газовой сфере Дагестана разоблачена афера на 468 млн рублей

Махачкала, , 21:20 — REGNUM В Дагестане стали фигурантами уголовного дела два руководителя теплоснабжающих компаний. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями. Своими действиями злоумышленники нанесли поставщику энергоресурса ущерб на общую сумму более 468 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе управления МВД России по СКФО.

Полиция установила, что обе организации получали от абонентов деньги за приобретенный газ. Однако в дальнейшем эти средства не направлялись на погашение задолженности перед региональной газовой компанией, а шли «в карманы» руководителей. Таким образом, один подозреваемый нанес ущерб на 116 млн рублей, второй — на 352.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане владельца кирпичного завода уличили в хищении газа. Предприятие по обжигу керамического кирпича функционировало благодаря незаконной врезке в газопровод. Ущерб, нанесённый компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», был оценён в 478,6 млн рублей.