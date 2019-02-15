В Дагестане задержан начальник отдела «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Махачкала, , 20:54 — REGNUM В Дагестане продолжаются задержания сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Махачкала». На этот раз в руки оперативников попал начальник отдела организации Курахма Магомедов. У него в доме, а также в рабочем кабинете сотрудники полиции провели обыски, пишет 15 января «Интерфакс».

"Установлено, что подозреваемые реализовывали схемы хищения природного газа, а также части денежных средств, оплаченных потребителями. Своими действиями подозреваемые нанесли значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, сегодня же стало известно о задержании заместителя директора газовой компании по работе с социально значимой категорией потребителей Даниялбека Багаутдинова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана, он проходит по одному уголовному делу вместе с генеральным директором Владимиром Анастасовым, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и причинение имущественного вреда.

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