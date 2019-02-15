Нижегородка за отказ в помощи убила сожителя в День святого Валентина

Нижний Новгород, , 20:22 — REGNUM В отношении 47-летней жительницы Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, 14 февраля в Сормовском районе областного центра в ходе бытовой ссоры женщина нанесла колото-резаное ранение 48-летнему сожителю. Он был госпитализирован, однако в тот же день скончался.

Женщина задержана.

Она сразу же созналась в содеянном. В ходе допроса она пояснила, что ссора возникла из-за того, что возлюбленный отказался помочь чистить картошку.

В ближайшее время в отношении женщины будет избрана мера пресечения, ей предъявят обвинение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно опросу, который проводился на сайте знакомств Мамба, почти половина участников исследования (41,8% мужчин и 41,5% женщин) предпочитает родной российский праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, а к Дню святого Валентина относится отрицательно.

Всего 10,9% мужчин и 12,5% женщин сказали, что западный Валентинов день им нравится больше. В опросе принимали участие 37 тыс. женщин и 72 тыс. мужчин в возрасте старше 18 лет, которые проживают в России.

К аналогичным выводам привело исследование для пользователей портала Avito, в котором приняли участие около 3 тыс. человек.

День святого Валентина 14 февраля не планировали отмечать около 60% респондентов, поскольку они считают праздник привнесенным извне и навязанным маркетологами.