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На шахте «Уралкалия» под Пермью произошел пожар

Происшествия

К счастью, никто не пострадал

Березники, Пермский край, 15 февраля 2019, 20:19 — REGNUM  В Пермском крае в городе Березники на четвертом руднике шахты «Уралкалия» произошло возгорание. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщают местные СМИ.

Возгорание трансформаторного масла с последующим задымлением произошло на глубине около трехсот метров. К моменту происшествия в шахте находились более двухсот человек.

«Произошло задымление в дизельном компрессоре в бункере 1 ствола БКПРУ-4. Персонал выводится из зоны задымления, угрозы для жизни работников рудника нет. На момент задействования ПМЛА в шахте находился 221 человек», — сообщает пресс-служба «Уралкалия».

На данный момент эвакуация персонала завершена, никто не пострадал. Организовано проветривание прилегающих выработок и отбор проб на качественный состав воздуха.

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