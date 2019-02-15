На шахте «Уралкалия» под Пермью произошел пожар

Березники, Пермский край, , 20:19 — REGNUM В Пермском крае в городе Березники на четвертом руднике шахты «Уралкалия» произошло возгорание. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщают местные СМИ.

Возгорание трансформаторного масла с последующим задымлением произошло на глубине около трехсот метров. К моменту происшествия в шахте находились более двухсот человек.

«Произошло задымление в дизельном компрессоре в бункере 1 ствола БКПРУ-4. Персонал выводится из зоны задымления, угрозы для жизни работников рудника нет. На момент задействования ПМЛА в шахте находился 221 человек», — сообщает пресс-служба «Уралкалия».

На данный момент эвакуация персонала завершена, никто не пострадал. Организовано проветривание прилегающих выработок и отбор проб на качественный состав воздуха.