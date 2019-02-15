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На Ленинградской АЭС отключился новейший энергоблок

Происшествия

Отключение произошло автоматически, его причины выясняются

п.г.т. Токсово, Ленинградская область, 15 февраля 2019, 19:57 — REGNUM  Сейчас он выведен в краткосрочный ремонт для установления причин произошедшего и их устранения.

Энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2 остановлен автоматической системой защиты, сообщает 15 февраля управление информации и общественных связей ЛАЭС.

По информации управления, на данный момент энергоблок выведен в краткосрочный ремонт для выяснения причин отключения.

Уточняется, что отключение произошло в 05:27 мск.

Стоит отметить, что запуск в эксплуатацию энергоблока № 1 ЛАЭС-2 состоялся в феврале 2018 года.

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Атомная энергетика
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