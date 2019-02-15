В Челябинске фонтаном кипятка залило девятиэтажку

Челябинск, , 19:47 — REGNUM В Курчатовском районе Челябинска фонтаном кипятка из теплотрассы залило девятиэтажный дом. Авария произошла ещё 6 февраля на проспекте Победы с домом №336, а 15 февраля прокуратура огласила результаты проверки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, в результате фонтана воды температурой не менее 100 градусов по Цельсию вода попала в слуховые окна и вентиляционные каналы технического этажа здания. Затем через межэтажные перекрытия она проникла в квартиры девяти этажей и подвала.

В результате ЧП оказались повреждены кровля, лифтовое оборудование, индивидуальное и общедомовое электрооборудование, стены. Сотрудники управляющей компании составляют акты о затоплении жилых помещений.

По данным прокуратуры, инженерные сети, которые прорвало, находятся на балансе АО «УСТЭК-Челябинск». В ходе проверки выяснилось, что балансодержатель исполнял свои обязанности по содержанию магистрали и обеспечению её бесперебойного функционирования не надлежащим образом.

В надзорном ведомстве не исключают, что будут обращаться в суд с исками в интересах жильцов о возмещении причинённого ущерба. Речь идёт о тех гражданах, которые не могут подать в суд сами из-за возраста или состояния здоровья. В прокуратуре Курчатовского района сейчас ждут от граждан соответствующих заявлений.