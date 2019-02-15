В Югре поймали очередную группу сектантов

Сургут, Югра, , 18:50 — REGNUM В Сургуте (Югра) пресечена деятельность запрещённой в России экстремисткой организации религиозного толка. Задержаны наиболее активные адепты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в нарушение вступившего в законную силу решения Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года о запрещении на территории страны религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Сургуте её адепты развернули активную деятельность.

В организации существовала четкая иерархия с распределением обязанностей и задач для каждого адепта, по значимости, от меньшего к большему. Сектанты были разделены на группы для эффективного управления и координации деятельности.

Адепты организации пропагандировали преимущество последователей запрещённого учения перед исповедующим другую религию, побуждали к разрыву родственных и семейных отношений, не признавали органы государственной власти.

В Сургуте органами полиции и УФСБ по ХМАО проведены многочисленные обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации, в ходе которых изъята экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Возбуждено уголовное дело по фактам организации деятельности экстремистской организации, склонения, вербовки и участия в её деятельности. Выявляются иные, помимо задержанных, адепты «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее деятельность аналогичной группы была пресечена в югорском Урае.

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