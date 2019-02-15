Сотрудников Минобороны и завода в Мордовии подозревают во взятках на 20 млн

Саранск, , 17:44 — REGNUM В Мордовии в отношении двух работников ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» (КЭМЗ) и двух сотрудников военного представительства Министерства обороны возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки организованной группой в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, в 2015—2018 годах все участники дела, которые состояли в дружеских отношениях, получили взятку в размере около 20 млн рублей от руководителя предприятий за заключения договоров и лоббирование интересов этих предприятий в рамках исполнения контрактов. Средства перечислялись на банковскую карту, а затем делились между фигурантами.

В настоящее время все фигуранты задержаны.

Причем в отношении еще одного работника КЭМЗ возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Мужчина за аналогичное обеспечение интересов другой организации получил от ее представителя 190 тыс. рублей, деньги так же перечислялись на карты.

Ленинский районный суд Саранска на заседании 15 февраля избрал в отношении группы сотрудников Минобороны и КЭМЗ меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, находящийся под следствием бывший чиновник одного из департаментов Минобороны РФ в рамках сделки со следствием рассказал о многомиллионных взятках от руководства Зеленодольского судостроительного завода.

Взятки были даны «за согласование контракта и неснижение его цены. А уж за что и какие корабли — это я уже сказать не могу», — пояснил адвокат экс-чиновника.

Взятки на общую сумму 65 млн. рублей были получены руководством одного из отделов департамента аудита госконтрактов от главы судостроительной корпорации «Ак Барс», занимавшего должность директора Зеленодольского судостроительного завода.