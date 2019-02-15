В Воронежской области экс-главного ветеринара района будут судить за взятку

Воронеж, , 17:12 — REGNUM В Воронежской области перед судом предстанет бывший руководитель «Верхнехавской районной станции по борьбе с болезнями животных». 35-летний ветеринар обвиняется по двум статьям — о получении взятки в крупном размере и о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

По версии следствия, обвиняемый склонял представителей коммерческих фирм, нуждающихся в получении услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, к заключению договоров на обслуживание с аффилированными организациями. Кроме того, следствие считает, что руководитель ветеринарной станции получил взятку в виде предоставления его родственнице имущественных прав на сумму не менее 347 тыс. рублей за покровительство агрофирме. Уголовное дело направлено в Новоусманский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года за взятку на 5,5 лет лишения свободы был осужден главный ветеринар Брянской области: он получил 200 тысяч рублей от предпринимателя, в чьем хозяйстве был обнаружен очаг африканской чумы свиней, за неустановку карантина.