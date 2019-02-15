На границе Украины с Польшей задержали автомобиль с 263 кг табака

Шегини, Украина, , 16:46 — REGNUM Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали 33-летнего жителя Ровно, который пытался перевезти в Польшу более четверти тонны табака для кальяна, заявили 15 февраля в пресс-службе ГПСУ, сообщается на официальной странице ведомства.

Во время осмотра микроавтобуса марки Mercedes пограничники выявили тайник в днище автомобиля. Там была обнаружена крупная партия табака.

Контрабанда и автомобиль изъяты и переданы сотрудникам государственной фискальной службы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Румынией украинские пограничники спугнули группу контрабандистов, которая бросила в 200 метрах от границы ящики с 11,3 тыс. пачек сигарет внутри.

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