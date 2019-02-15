В Южной Корее в результате ДТП скончался гражданин России

Хвасон, Южная Корея, , 15:37 — REGNUM В Южной Корее автобус, который перевозил рабочих после ночной смены, попал в аварию, в результате чего скончался 37-летний гражданин России, сообщает Yonhap News.

ЧП произошло 15 февраля в 7:50 (по местному времени) в районе Намян-ып, город Хвасон, провинция Кёнгидо. 15-местный автобус, которым управлял 57 — летний водитель врезался в дерево вдоль дороги.

Известно, что 37-летний гражданин РФ, который сидел на переднем сидении, скончался на месте. Трое других, включая водителя, получили ранения.

Предполагается, что ДТП произошло из-за большого количества осадков и скользкой дороги.

По данным метеорологической службы, количество осадков в городе Хвасон было 0,5 см к 9 часам утра (по местному времени).

Как сообщили органы правопорядка: «Мы планируем выяснить с какой скоростью ехал автобус после извлечения черного ящика и регистратора».