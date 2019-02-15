Пятница, 15 Февраля 2019 года
14:56:43 МСК

В Омске скоропостижно скончался депутат горсовета

Происшествия

Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким Рината Карымова

В Омске скоропостижно скончался депутат горсовета
Иллюстрация: Omskportal.ru
Ринат Карымов

Омск, 15 февраля 2019, 14:56 — REGNUM  В Омске 15 февраля на 48-м году жизни внезапно скончался депутат городского совета Ринат Карымов. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в областном правительстве.

Власти региона выразили соболезнования родным и близким парламентария.

«Он ушёл в самом расцвете сил, но останется в памяти всех, кто его знал и работал вместе с ним. Сил и выдержке его семье в этот тяжелый час», — говорится в телеграмме.

По сообщениям местных массмедиа, у депутата случился инфаркт.

Справка (по информации с сайта горсовета): Ринат Карымов родился в 1971 году. В 1994 году окончил Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. Был сопредседателем в Омской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества «Оплот». С 2010 года являлся директором по правовым вопросам ООО «Социальный центр юридической помощи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Омске в возрасте 65 лет скончался бывший управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области Сергей Тодоров.

Читайте также: Экс-глава Омского ОПФР скончался через месяц после выхода на пенсию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить