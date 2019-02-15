В Омске скоропостижно скончался депутат горсовета

Омск, , 14:56 — REGNUM В Омске 15 февраля на 48-м году жизни внезапно скончался депутат городского совета Ринат Карымов. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в областном правительстве.

Власти региона выразили соболезнования родным и близким парламентария.

«Он ушёл в самом расцвете сил, но останется в памяти всех, кто его знал и работал вместе с ним. Сил и выдержке его семье в этот тяжелый час», — говорится в телеграмме.

По сообщениям местных массмедиа, у депутата случился инфаркт.

Справка (по информации с сайта горсовета): Ринат Карымов родился в 1971 году. В 1994 году окончил Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. Был сопредседателем в Омской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества «Оплот». С 2010 года являлся директором по правовым вопросам ООО «Социальный центр юридической помощи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Омске в возрасте 65 лет скончался бывший управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области Сергей Тодоров.

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