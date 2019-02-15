В Танзании крокодил убил четверых человек — СМИ

Мванза, Танзания, , 14:56 — REGNUM Крокодилы и гиены представляют серьезную опасность для граждан Танзании, живущих вокруг озера Виктория в области Мванза. Об этом сообщает издание Mwananchi.

В провинции Сенгерема четверо человек были убиты крокодилами. Они погибли, когда курились в озере Виктория.

С 2016 года в провинции от нападений крокодилов погибли 13 человек, ещё пять получили ранения. За этот период от нападений гиен погибли двое, а ещё двое были ранены.

Заместитель министра природных ресурсов провинции Алико Ндиле сообщил о необходимости принятия срочных мер для спасения жизней жителей.