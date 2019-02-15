Определена предварительная версия крушения самолета в Иране

Тегеран, 15 февраля 2019, 14:40 — REGNUM В результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Ирана погибли двое человек, сообщает 15 февраля агентство IRNA.
Отмечается, что авиакатастрофа сверхлёгкого учебного самолёта произошла в районе города Кашмар в провинции Хорасан-Резави. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность воздушного судна.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля криминалисты опознали тело игрока британского футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сале, который погиб в результате аварии легкомоторного самолета над Ла-Маншем.
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