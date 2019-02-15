Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Определена предварительная версия крушения самолета в Иране

Происшествия

Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность воздушного судна

Тегеран, 15 февраля 2019, 14:40 — REGNUM  В результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Ирана погибли двое человек, сообщает 15 февраля агентство IRNA.

Отмечается, что авиакатастрофа сверхлёгкого учебного самолёта произошла в районе города Кашмар в провинции Хорасан-Резави. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля криминалисты опознали тело игрока британского футбольного клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сале, который погиб в результате аварии легкомоторного самолета над Ла-Маншем.

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Авиапроисшествия
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