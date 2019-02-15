Председатель оппозиционной партии в Танзании пропал без вести

Маньяра, Танзания, 15 февраля 2019, 14:38 — REGNUM Командующий полицией по области Маньяра Деусдедит Нсимеки рассказал о расследовании по делу председателя оппозиционной партии CHADEMA Фаустина Кваслема. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.
Фаустин Кваслема занимал пост председателя деревни Гиджедубунг и по совместительству председателя ячейки CHADEMA в своем районе.
Точный момент пропажи Кваслема не установлен. По предположениям, Кваслема вышел из дома со своим мотоциклом 9 февраля. В социальных сетях начало распространяться беспокойство судьбой председателя. Полиция продолжает расследование.