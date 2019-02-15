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Председатель оппозиционной партии в Танзании пропал без вести

Происшествия

В социальных сетях обеспокоены судьбой председателя

Маньяра, Танзания, 15 февраля 2019, 14:38 — REGNUM  Командующий полицией по области Маньяра Деусдедит Нсимеки рассказал о расследовании по делу председателя оппозиционной партии CHADEMA Фаустина Кваслема. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Фаустин Кваслема занимал пост председателя деревни Гиджедубунг и по совместительству председателя ячейки CHADEMA в своем районе.

Точный момент пропажи Кваслема не установлен. По предположениям, Кваслема вышел из дома со своим мотоциклом 9 февраля. В социальных сетях начало распространяться беспокойство судьбой председателя. Полиция продолжает расследование.

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Зарубежная хроника. Происшествия
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