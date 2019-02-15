В Сиднее 26 000 домов остались без электричества

Сидней, Австралия, , 14:57 — REGNUM 14 февраля некоторые районы Сиднея оказались отключены от электропитания из-за пожара в кабельном колодце на одной из электростанций города. Об этом сообщает австралийское информационное агентство ABC.

Власти Сиднея принесли свои извинения жителям города за сбой в системе электроснабжения и пообещали, что аварийные службы устранят неисправность в кратчайшие сроки. Специалисты центра управления транспортом сообщили, что из-за прекращения подачи электричества многие светофоры были отключены и в городе образовались многочисленные пробки. Власти посоветовали как автомобилистам, так и пешеходам соблюдать осторожность на улицах Сиднея.

Кроме того, без электричества остались крупные торговые центры, спортивные залы, десятки школ и ресторанов быстрого питания, а также тысячи жилых домов. Это уже второй глобальный сбой в Сиднее за последние две недели: в первый раз в результате инцидента пострадали 45 000 зданий.