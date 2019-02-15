Основатель компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве

Москва, , 13:21 — REGNUM Басманный суд Москвы избирает меру пресечения предпринимателю Майклу Калви. Информация об этом опубликована на сайте Мосгорсуда.

Бизнесмен был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Согласно информации по данному делу на сайте суда, заседание уже началось.

Майкл Калви известен в качестве основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok. Ему 51 год, родился в штате Висконсин США.

Baring Vostok Capital Partners специализируется на инвестициях в Россию и СНГ.