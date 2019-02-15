В Москве из-за угроз телефонных террористов эвакуированы 5 тыс. человек

Москва, , 12:54 — REGNUM В столице России из семи бизнес-центров, торговых учреждений и офисных зданий в связи с угрозами телефонных террористов эвакуировано более 5 тыс. человек. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы.

«Общее число эвакуированных в Москве по состоянию на 11:20 мск превысило 5 тыс. человек», — цитирует слова собеседника РИА Новости.

Отмечается, что после полученных сообщений о «минировании» объектов людей пришлось выводить из таких бизнес-центров, как «Интерьер», «Гамма» и «Фабрика Станиславского». Кроме того, эвакуация прошла в офисном здании по адресу 3-я Хорошевская улица, 12, в здании телеканала «Звезда» и других.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на Киевском вокзале в Москве проводилась проверка после сообщения об угрозе взрыва. Чуть ранее появилась информация о том, что взрывное устройстве ищут также в здании Ярославского вокзала.

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