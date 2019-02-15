Персонал рассказал о 40 чеченцах в масках, ворвавшихся в московское кафе

Москва, , 12:30 — REGNUM Причиной конфликта в кафе «Неолит» в районе Печатники Москвы стало нанесённое оскорбление, пишет 15 февраля «Московский комсомолец».

По данным издания, конфликт произошёл между азербайджанцами и чеченцами. Поводом стало оскорбление, допущенное чеченцем. Его якобы отловили и заставили извиняться на камеру, а тот пожаловался землякам, которые и нагрянули в кафе.

Местные жители услышали выстрелы в 22:50, указывает СМИ. Полиция приехала быстро, поэтому удалось избежать серьёзных последствий.

«Персонал доложил, что ворвались 40−50 чеченцев масках, они были вооружены травматическими пистолетами», — приводит издание слова арендатора кафе, рассказанные полиции.

Он рассказал, что в кафе ранее не получали угроз от чеченцев. Про нанесённое оскорбление он слышал, но подробностей не знает.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция задержала 18 участников конфликта в кафе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

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