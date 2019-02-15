На Украине задержали «антиукраинского агитатора»

Днепропетровск, Украина, , 12:19 — REGNUM Сотрудники СБУ задержали жителя Днепропетровской области, который критиковал в интернете кандидатов в президенты страны, заявили 15 февраля в пресс-службе СБУ, сообщается на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе утверждают, якобы задержанный получал материалы от жителя Ростова-на-Дону, который ставил задания касательной ситуации на Украине.

«После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность президента Украины в населённые пункты области», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ задержали жителя посёлка Саврань Одесской области, который лояльно относится к ДНР и ЛНР.

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Борьба с инакомыслием на Украине началась вскоре после государственного переворота 2014 года. Пресс-служба СБУ неизменно заявляет о происках «российских спецслужб», однако в качестве доказательств предъявляет лишь фотографии с гвардейскими лентами и символикой республик Донбасса.