Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Бездомного облили кислотой в парижском метро

Происшествия

Молодой человек сильно пострадал

Париж, 15 февраля 2019, 11:54 — REGNUM  Перепалка в метро Парижа закончилась трагически. Молодой человек получил серьёзные ожоги после того, как в него плеснули кислотой. Об этом сообщает газета Parisien.

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Инцидент произошёл утром 15 февраля на станции «Лионский вокзал» на первой линии парижского метрополитена. Жертвой стал 20-летний бездомный. Издание уточняется, что нападение произошло во время драки между двумя людьми без определённого места жительства. Нападавший скрылся. Полиция ведёт его поиски.

https://twitter.com/franceinfo/status/1096312408090599424

Спасатели прямо на месте оказали пострадавшему медицинскую помощь. Он госпитализирован с серьёзными ожогами лица и рук. Его состояние оценивается как тяжёлое. Вещество, которое нападавший плеснул на своего оппонента, направлено на экспертизу.

Следователи не связывают этот инцидент с подобным происшествием, имевшим место на 11-й линии парижского метро 8 февраля. Тогда ожоги из-за разлитой на сиденье в вагоне серной кислоты получили два человека.

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