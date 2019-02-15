В Тюменской области из-за ДТП с грузовиками перекрыта федеральная трасса

Тюмень, , 11:41 — REGNUM В Тюменской области из-за массового ДТП с участием двух грузовых фур «Скания» и «МАЗ» перекрыта федеральная трасса Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на 491 километре. Пострадали два человека. один из них в коме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службах ФКУ «Уралуправтодор» и УМВД по Тюменской области.

Столкновение произошло 15 февраля около 8:30 по местному времени. На данный момент объезд возможен через посёлок Горноправдинск с выездом на федеральную трассу на 479 и 917 км, сообщают в «Уралуправтодор».

По предварительным данным ГИБДД по Тюменской области, ДТП произошло из-за ремонтных работ на мосту. Там было организовано реверсивное движение. Один из большегрузов надеялся проскочить на запрещающий сигнал светофора и врезался в другую фуру. В момент аварии удар пришёлся также и по легковому автомобилю. Оба водителя тонаров травмированы, в легковушке никто не пострадал.