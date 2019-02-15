В Воронеже завотделением областной больницы вымогал взятки у подчиненных

Воронеж, , 11:30 — REGNUM В Воронеже арестован заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 БУЗ ВО «ВОКБ №1», сообщила 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области Елена Мануковская. Завотделением подозревается в совершении двух преступлений по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, завотделением в течение нескольких лет вымогал взятки у своих подчиненных. Согласно материалам дела, подозреваемый еще в 2015 году потребовал от двух сотрудниц ежемесячно передавать ему взятки за установку им увеличенного размера стимулирующей надбавки к окладу, а также за возможность постоянно работать в плановых операционных залах, что также влияет на размер зарплаты медиков. В результате женщины в течение почти трех с половиной лет платили «вознаграждение» начальнику — всего ему передали около 900 тыс. рублей.

Завотделением после проведенных следственных действий был задержан, а затем арестован по решению суда. Следователи также не исключают, что он может быть причастен к другим подобным преступлениям.

Добавим, что, по данным администрации областной больницы №1, подозреваемый уволен с должности заведующего отделением анестезиологии-реанимации №1 ВОКБ №1 по результатам проведения служебной проверки, начатой 21 января 2019 года. Проверка началась после того, как о должностных злоупотреблениях сообщил один из сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время здравоохранение Воронежской области не раз оказывалось в центре внимания СМИ. Так, в начале ноября врачи провели пенсионерке две операции (с перерывом в четыре дня) по ампутации ног. Один из сыновей заявил о якобы допущенной врачами ошибке. Он, в частности, говорил, что его матери должны были ампутировать только правую ногу, а левую, ампутированную при первой операции, отняли по ошибке. СКР возбудил уголовное дело, однако Росздравнадзор и специалисты регионального департамента нарушений в действиях врачей не выявили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Росздравнадзоре прокомментировали «дело врачей» воронежской больницы