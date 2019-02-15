Дом в Красноярске, где произошёл взрыв газа, должны были снести

Красноярск, , 11:25 — REGNUM Следствие обнародовало некоторые подробности по поводу взрыва бытового газа в Красноярске. Оказалось, что здание, где произошёл хлопок газа, было построено без разрешительных документов.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, в Главном следственном управлении СКР, по факту гибели двух человек и обрушения части здания возбуждено уголовное дело. Жертвами взрыва оказались 56-летняя женщина и 57-летний мужчина, проживавшие в разных квартирах. Эпицентр взрыва предположительно находился в квартире мужчины.

Шесть квартир полностью разрушены, ещё около десяти — частично.

Следователи уже установили, что здание было построено без разрешительных документов, не зарегистрировано как жилые помещения и, по сути, является «самостроем». В 2016 году суд вынес решение о его сносе. Двое собственников строения из трёх допрашиваются в рамках расследования уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 февраля произошёл хлопок газа в многоквартирном доме, расположенном в частном секторе Центрального района Красноярска — на улице Кандагарской. Погибли два человека. Произошло обрушение шести квартир с первого по третий этаж. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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