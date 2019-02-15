Житель Балакова пытался замять дело за взятку сотруднику ФСБ

Балаково, Саратовская область, , 11:13 — REGNUM Житель Балакова был задержан с поличным при попытке передать взятку в размере 100 тыс. рублей сотруднику управления ФСБ по Саратовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Он действовал в интересах сына, индивидуального предпринимателя, который в рамках выполнения контракта, заключенного между предпринимателем и Балаковским филиалом ФГБУ Управление «Саратовмелиоводхоз» в процессе запланированного демонтажа похитил мелиоративные трубы, намереваясь их продать.

Общий объем взятки должен был составить 500 тыс. рублей, при передаче первой части мужчину задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»). Отмечается, что мера пресечения в отношении мужчины не избрана, поскольку он находится на лечении в стационаре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 32-летний калужский предприниматель, находясь в служебном кабинете территориального органа внутренних дел, пытался «решить вопрос» о непроведении проверки, а также непринятии мер по привлечению правонарушителя к административной ответственности. Он передал офицеру полиции в качестве взятки 20 тыс. рублей.

Между тем подкуп полицейского проходил под оперативным контролем сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Калуге.