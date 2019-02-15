Премьер-министр Израиля не смог вылететь из Польши

Варшава, , 11:12 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог вылететь из Польши на родину из-за повреждения своего, сообщает телеканал «Кан».

"Возвращение Биньямина Нетаньяху из Варшавы в Израиль было отложено, его кортеж вернулся в гостиницу», — сообщает телеканал.

По словам журналистов, причина задержки — столкновение буксировщика с передним шасси воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в столице Польши прошел саммит по Ближнему Востоку, организованный США и их союзниками. Основными вопросами форума были заявлены израильско-палестинский конфликт, войны в Сирии и Йемене, а также борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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