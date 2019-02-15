Виновный в смерти мальчика в бассейне чувашской спортшколы осуждён условно

Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске вынесен приговор по факту смерти ребенка в бассейне спортивной школы. Перед судом предстал бывший директор учреждения, которому за халатность и оказание небезопасных услуг назначен условный срок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дело, возбуждённое по материалам прокурорской провеки, расследовало следственное управление СКР по республике. Трагедия в Новочебоксарске утром 17 ноября 2018 года в Детско-юношеской спортивной школе №2, в день проведения единого дня здоровья. Мальчик пришёл в бассейн с отцом, который остался ждать его в холле. По данным следствия, во время плавания ребёнок ушёл под воду, вытащившие его посетители пытались спасти ребёнка, но безуспешно. Мальчик скончался.

В ходе расследования обвинение было предъявлено бывшему директору спортшколы. Ему инкриминировали ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следствием было установлено, что злоумышленник организовывал платные занятия в бассейне без надлежащего медицинского обеспечения и наблюдения за безопасностью проведения занятий и тренировок. Занятия проводились в отсутствии инструктора, не было спасательных средств.

По информации надзорного ведомства, подсудимый вину признал, ходатайствовал о проведении судебного заседания в особом порядке.

«С учетом личности виновного, наличия у него ряда поощрений и благодарностей, в том числе от руководства России и Чувашии, иных смягчающих наказание обстоятельств, суд определил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях на срок 1 год», — отмечают в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

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