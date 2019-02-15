Гендиректора ивановского «Водоканала» отправили в СИЗО на два месяца

Иваново, , 10:38 — REGNUM Генеральный директор АО «Водоканал Иваново» Олег Тихонов отправлен в СИЗО до 11 апреля. Меру пресечения избрал суд по ходатайству следствия 14 февраля.

Как сообщает IvanovoNews, защита гендиректора «Водоканала» намерена обжаловать решение суда. Сам Тихонов своей вины в инкриминируемых ему деяниях не признает, сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля УФСБ по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье и растрате руководством АО «Водоканал». По версии следствия, подозреваемый с декабря 2009 года по настоящее время заключал с подконтрольными ему коммерческими организациями договоры на поставку оборудования по завышенным ценам, а после оплаты по договорам деньги присваивал себе. О какой сумме ущерба идет речь, пока не сообщается.

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