В Чернигове остановлена работа цеха по производству фальшивого алкоголя

Чернигов, Украина, , 10:39 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех, в котором подделывали дорогие алкогольные напитки, заявили 14 февраля в пресс-службе нацполиции Черниговской области, сообщается на официальном сайте ведомства.

Во время обыска полицейские нашли 800 литров спиртосодержащей жидкости, тысячи коробок с логотипами известных торговых марок и около 1,5 тыс. литров сырья для изготовления спиртных напитков, а также различное оборудование.

«О качестве гаражного виски и коньяка свидетельствуют полсотни изъятых бутылок с эссенцией и красителями, которые превращали водно-спиртовую смесь в элитные напитки», — сказано в сообщении.

Общая стоимость изъятой готовой продукции и сырья составляет около 2,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские обнаружили подпольный цех по обработке янтаря. При обыске было найдено около 6,5 тонн камня, при том, что официальный годовой объём добычи янтаря на Украине составляет 2,5 тонны.

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