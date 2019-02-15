Ярославским депутатам рассказали, как пользоваться оружием

Ярославль, , 10:35 — REGNUM 15 февраля заседание Ярославской областной думы началось необычно. Перед депутатами выступил начальник отделения по контроля за оборотом оружия Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В повестке дня этот вопрос не значился. Председатель областной думы Алексей Константинов пояснил, что у многих депутатов есть оружие. И информация предназначена именно для них. Представитель Росгвардии рассказал о правилах оборота оружия. Вопросов у депутатов к выступающему не возникло. Вопрос возник к председателю думы — зачем нужен такой ликбез?

Я для себя спланировал, что перед началом работы каждой думы буду приглашать с информацией по наиболее значимым вопросам в плане законодательства, для того чтобы уберечь депутатов от всяких инцидентов и нюансов, выступать с краткой информацией различных представителей органов федеральной власти», — сказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Наверное, в гости к народным избранникам придут представители налоговой службы, судебных приставов, ГИБДД, полиции и так далее. Почти все депутаты имеют автомобили, многие ведут бизнес и так далее.

Видимо, у председателя Ярославской областной думы есть веские поводы переживать за правовую грамотность и моральный облик своих коллег.