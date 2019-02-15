«Ужас, шок»: томичи об убитом собаками младенце

Томск, , 10:33 — REGNUM Ужасающее событие произошло 13 февраля в Томске. Собаки насмерть загрызли младенца. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, в Следственном комитете РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Это происшествие шокировало горожан. Своё мнение они оставляют в городских пабликах в соцсетях.

«Ужас, шок», — комментирует подписчик паблика «Регион-70 | Томск» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые подписчики подчёркивают, что матери не стоило оставлять ребёнка в доме одного с двумя собаками.

В томских пабликах также распространяется информация о том, что младенца загрызли немецкая овчарка и ротвейлер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту гибели младенца в результате нападения собак возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительным данным следствия, женщина вышла из частного дома во двор, а когда вернулась, обнаружила свою месячную дочь лежащей на диване. На голове и на теле девочки были множественные раны, похожие на следы от зубов животных. Ребёнок от полученных повреждений скончался в больнице.

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