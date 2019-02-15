Пятница, 15 Февраля 2019 года
10:33:59 МСК

«Ужас, шок»: томичи об убитом собаками младенце

Происшествия

В Томске после смерти младенца от укусов собак возбуждено уголовное дело

Томск, 15 февраля 2019, 10:33 — REGNUM  Ужасающее событие произошло 13 февраля в Томске. Собаки насмерть загрызли младенца. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, в Следственном комитете РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Это происшествие шокировало горожан. Своё мнение они оставляют в городских пабликах в соцсетях.

«Ужас, шок», — комментирует подписчик паблика «Регион-70 | Томск» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые подписчики подчёркивают, что матери не стоило оставлять ребёнка в доме одного с двумя собаками.

В томских пабликах также распространяется информация о том, что младенца загрызли немецкая овчарка и ротвейлер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту гибели младенца в результате нападения собак возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительным данным следствия, женщина вышла из частного дома во двор, а когда вернулась, обнаружила свою месячную дочь лежащей на диване. На голове и на теле девочки были множественные раны, похожие на следы от зубов животных. Ребёнок от полученных повреждений скончался в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томске собаки насмерть загрызли младенца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения собак на людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить