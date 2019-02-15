Индийского бизнесмена расстреляли из «травмата» в Москве

Москва, , 10:26 — REGNUM Четверо неизвестных совершили в Москве нападение на индийского бизнесмена, гражданин Индии госпитализирован с травмами и огнестрельным ранением головы, со ссылкой на данные столичного ГУ МВД сообщает 15 февраля РБК.

Отмечается, что вечером 14 февраля на Нижегородской улице руководитель компании «Джодос Экспоим» был избит битами, после чего злоумышленники несколько раз выстрелили в предпринимателя из травматического оружия. Также в результате нападения пострадал водитель бизнесмена. Кроме того, сообщается, что преступники похитили сотовый телефон коммерсанта и скрылись на автомашине BMW.

Глава фармпредприятия попал в больницу с огнестрельной раной головы и черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что в Москве неизвестные злоумышленники напали на сотрудника ФСБ, машина которого была припаркована в Абрикосовском переулке.

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