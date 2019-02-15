СКР расследует гибель двух женщин и девочки при пожаре в Ленобласти

Тосно, Ленинградская область, , 10:28 — REGNUM Двое женщин, а также 13-летняя девочка погибли в результате пожара в частном доме в поселке Рябово Тосненского района Ленинградской области. Жертвами пожара стали 46-летняя хозяйка дома и ее несовершеннолетняя дочь, а также 32-летняя приятельница хозяйки. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Ленобласти, вызов на пожар поступил 14 февраля, в 05:56 мск. Горел дом на площади 48 кв. метров. На месте ЧП работали восемь пожарных и две единицы техники. Через час, в 06:53 мск, пожар был ликвидирован.

Органами СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«По предварительным данным, очаг возгорания находился в пристройке, где находилась гостья, злоупотребляющая спиртными напитками», — сообщили 15 февраля в СУ СКР по Ленобласти.

Следователи осмотрели место происшествия и приступили к выполнению других следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.