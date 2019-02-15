В Алма-Атинской области Казахстана угарным газом отравились три человека

Талды-Курган, Казахстан, , 10:16 — REGNUM Три человека погибли из-за отравления угарным газом в городе Талды-Кургане (Талдыкорган) Алма-Атинской области Казахстана, заявил руководитель пресс-службы акима (главы) области Галымурат Жукел, сообщает 15 февраля агентство «КазТАГ».

По его словам, дом, в котором произошло отравление угарным газом, сдавался в аренду. В результате отравления погибли три человека, в том числе ребенок 2015 года рождения. За жизнь ребенка 2011 года рождения в настоящее время борются врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в одном из жилых домов села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области Казахстана из-за отравления угарным газом погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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