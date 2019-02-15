В Томске собаки насмерть загрызли младенца

Томск, , 10:03 — REGNUM В Томске грудной ребёнок погиб после нападения собак. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного правления СКР, трагедия разыгралась 13 февраля в одном из жилых домов частного сектора.

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Днём женщина оставила свою месячную дочь в детской кроватке, а сама вышла во двор. В это время в доме находились две собаки — немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, мать обнаружила ребенка уже на диване. На теле девочке были множественные раны головы и тела, похожими на следы от зубов животных.

«Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день скончался от полученных повреждений», — уточнили в СКР.

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Следственные органы уже возбудили по данному факту уголовно дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Главной подозреваемой проходит мать погибшей девочки. В рамках расследования ведётся допрос свидетелей, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа домашняя собака травмировала ребёнка. Собака с ошейником выскочила из подъезда и напала на проходившую мимо школьницу. Пострадавшей была оказана необходимая медпомощь, включая вакцинацию от бешенства.

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