Пятница, 15 Февраля 2019 года
10:03:18 МСК

В Томске собаки насмерть загрызли младенца

Происшествия

Спасти девочку медикам не удалось

Томск, 15 февраля 2019, 10:03 — REGNUM  В Томске грудной ребёнок погиб после нападения собак. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного правления СКР, трагедия разыгралась 13 февраля в одном из жилых домов частного сектора.

Читайте также: Собака загрызла 9-летнюю девочку на даче в Ленобласти

Днём женщина оставила свою месячную дочь в детской кроватке, а сама вышла во двор. В это время в доме находились две собаки — немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, мать обнаружила ребенка уже на диване. На теле девочке были множественные раны головы и тела, похожими на следы от зубов животных.

«Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где на следующий день скончался от полученных повреждений», — уточнили в СКР.

Ранее по теме: На Урале пострадавшим от диких собак матери и ребёнку выплатят компенсацию

Следственные органы уже возбудили по данному факту уголовно дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Главной подозреваемой проходит мать погибшей девочки. В рамках расследования ведётся допрос свидетелей, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа домашняя собака травмировала ребёнка. Собака с ошейником выскочила из подъезда и напала на проходившую мимо школьницу. Пострадавшей была оказана необходимая медпомощь, включая вакцинацию от бешенства.

Читайте ранее в этом сюжете: Агрессия домашних: на Ямале собака вновь напала на ребёнка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения собак на людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить