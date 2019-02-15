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С автодороги в Кызыл-Ординской области Казахстана эвакуировали 143 человека

Происшествия

Снежный затор произошел на 195–212 километрах автотрассы Кызыл-Орда — Джезказган

Кызылорда, Казахстан, 15 февраля 2019, 10:02 — REGNUM  Спасатели вывели из занесенной снегом автодороги Кызыл-Орда — Джезказган 54 автомобиля, в которых находились 143 человека, заявила главный специалист группы государственного языка и информации департамента по чрезвычайным ситуациям Айгуль Нурманова, сообщает 15 февраля агентство «Казинформ».

По её словам, снежный затор произошел на 195−212 километрах автотрассы. Всех водителей и пассажиров транспортных средств доставили в Кызыл-Орду. В ходе операции были выведены 40 легковых, 10 грузовых транспортных средств и 4 автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января спасатели эвакуировали 312 человек с затора на автодороге Алма-Ата — Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области. Часть людей, оставшихся в заторе, отказались от эвакуации.

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