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Обстрелы ВСУ обесточили один населённый пункт — СЦКК ДНР

Происшествия

Жертв нет

Соледар, ДНР, 15 февраля 2019, 10:02 — REGNUM  За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 15 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В общей сложности украинские силовики использовали 292 единицы боеприпасов.

На горловском направлении ВСУ выпустили 52 мины калибра 120 мм и 27 мин калибра 82 мм.

На донецком направлении зафиксирован прилёт 79 мин калибра 120 мм, 53 мин калибра 82 мм. Украинские силовики применили вооружение БТР, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 24 мин калибра 120 мм, и пять мин калибра 82 мм. Они также применили гранатомёт АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Гольмовский, Доломитное, Васильевка, Широкая Балка); Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, Васильевка, Спартак, Жабичево, Весёлое, Донецк («Вольво-центр», терминал), Старомихайловка, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново», — отметили в СЦКК.

В результате украинских обстрелов была повреждена линия электропередач, которая снабжала электричеством обесточен населённый пункт Васильевка.

В посёлке Доломитное повреждены кровля и фасад двух жилых домов.

Жертв среди мирного населения нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по ней 460 единиц боеприпасов. В ходе обстрелов загорелся магазин в посёлке Коминтерново. Два дома в Доломитном получили повреждения.

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