Уровень коррупции в Бурятии остаётся неизменным

Улан-Удэ, , 09:45 — REGNUM В 2018 году суды Бурятии вынесли обвинительные постановления в отношении 82 лиц за коррупционные преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики. Всего число выявленных коррупционных преступлений осталось на уровне предыдущего года и составило 166 (в 2017-м — 168). Однако при этом количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности, резко выросло — с 67 до 90.

Суды республики рассмотрели 102 уголовных дела, по 82 из которых вынесены обвинительные приговоры. Среди осуждённых — депутат регионального парламента, директор хозяйственно-транспортного комплекса администрации главы Бурятии, муниципальные работники, начальники отделений Почты России и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщалоо сельском главе в Бурятии, потратившем половину из 110 тысяч, выделенных на ремонт социальных объектов, на оплату учебы своей дочери в университете. На другую половину он отремонтировал трактор, находящийся на балансе администрации. Однако впоследствии свою вину глава признал, компенсировал бюджету потраченные деньги и был осуждён на два года условно.

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