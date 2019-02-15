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В Кузбассе самоходка сбила ЛЭП и обесточила поселок

Происшествия

Усилиями ремонтной бригады электроснабжение населенного пункта было восстановлено

Кемерово, 15 февраля 2019, 09:32 — REGNUM  Поселок Речной в Юргинском районе Кемеровской области был обесточен после того, как самоходная артиллерийская установка сбила опору линии электропередачи. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба «Кузбассэнерго — РЭС».

Отмечается, что инцидент произошел 14 февраля, водитель самоходки не справился с управлением и допустил столкновение машины с опорой ЛЭП.

«К счастью, обошлось без электротравм. На место происшествия сразу же была вызвана полиция», — говорится в сообщении пресс-службы.

Позднее усилиями ремонтной бригады электроснабжение населенного пункта было восстановлено, отметили энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в городе Стерлитамак девятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с опорой линии электропередачи.

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