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В Киеве арестовали подозреваемого в организации убийства чиновницы Херсона

Происшествия

Адвокаты чиновника заявили о намерении оспорить решение суда

Киев, 15 февраля 2019, 09:23 — REGNUM  Суд в Киеве избрал меру пресечения в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщает «Громадьске ТВ».

Отмечается, что Мангера арестовали на 17 суток с правом внесения залога в размере 2,5 млн гривен (примерно 6 млн рублей). В свою очередь адвокаты чиновника заявили о намерении оспорить решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главу Херсонской областной государственной администрации Владислава Мангера заподозрили в организации убийства херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, которую 31 июля 2018 года возле дома облили серной кислотой. Позже помощница мэра Херсона скончалась в больнице.

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