Черногорск после коммунальной аварии: в социальные объекты вернулось тепло

Черногорск, Хакасия, , 09:12 — REGNUM В городе Черногорске, где 13 февраля произошла крупная коммунальная авария, все социальные объекты подключены и запитаны на теплоподачу. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 февраля, в правительстве Хакасии.

Уточняется, что в городскую систему отопления, которая обслуживается котельной «Центральная» ООО «ХакТЭК», закачено более 1500 тонн воды, система заполнена полностью. Ведётся работа по подаче теплоносителя во внутридомовые сети.

По состоянию на утро 15 февраля в работе оставались восемь многоквартирных домов из 72. Планировалось начало подачи горячей воды потребителям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Черногорске произошла серьёзная коммунальная авария, оставившая без тепла более 16 тысяч человек. Под отключение попали более 200 домов и 29 социально значимых объектов. Власти планировали решить проблему в этот же день, однако устранение аварии затянулось. 14 февраля был обнаружен ещё один порыв.

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Из-за ЧП в Черногорске глава Хакасии Валентин Коновалов прервал свою поездку в Сочи, куда он отправился для участия в Российском инвестиционном форуме.

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