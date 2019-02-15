В Танзании женщину забили за кражу, совершенную ее сыном — СМИ

Китирима, Танзания, , 08:50 — REGNUM В деревне Лессорома провинции Китирима Аделаиду Онесмо убили за то, что ее сын украл традиционную еду этноса чага «нгараримо» у соседей, сообщает издание Mwananchi.

Ребенок Онесмо — ученик начальной школы, 11 февраля он украл еду у соседей из-за того, что был очень голоден. Соседи пришли в дом к матери, так как ребенок постоянно крал еду, и забили женщину до смерти.

«Жители, которые совершают самосуд, — серьезная проблема в этой деревне, и это нужно менять, в этом месяце жители уже убили несколько людей и сожгли дома», — рассказал губернатор Китирима Джозеф Минджа.

Полиция сообщила, что проводит поиск виновных.