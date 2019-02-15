В Днепропетровской области полиция пресекла попытку установить блок-пост

Днепропетровск, Украина, , 08:23 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых вооружённых мужчин, которые попытались установить блок-пост на трассе Знаменка — Луганск — Изварино, что в Днепропетровской области, заявили 14 февраля в пресс-службе нацполиции области, сообщается на сайте ведомства.

Задержанные представились военными, однако не смогли предоставить ни соответствующих документов, ни разрешения на установку блок-поста. У них было изъято огнестрельное оружие и спецсредства. Полиция открыла уголовное дело по статье «Создание незаконных военизированных или вооружённых формирований».

Напомним, после начала гражданской войны на Украине, страну наводнили участники боевых действий, объединённые в неформальные структуры. Они пытаются зарабатывать, участвуя как в различных политических акциях, так и в «охране» объектов.

Если в каком-либо конфликте участвуют радикалы или «герои АТО», украинская полиция зачастую бездействует. Попытки отдельных её сотрудников следовать закону оборачиваются негативными последствиями для них самих.

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