Пятница, 15 Февраля 2019 года
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В Южной Корее на одном из сельскохозяйственных рынков произошел пожар

Происшествия

ЧП произошло в районе Тондемун, город Сеул

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В Южной Корее на одном из сельскохозяйственных рынков произошел пожар

Сеул, 15 февраля 2019, 07:50 — REGNUM  На одном из сельскохозяйственном и рыбном рынке Южной Кореи вспыхнул пожар, сообщает NEWSIS.

ЧП произошло в 8:41 (по местному времени) на рынке сельскохозяйственной и рыбной продукции в районе Тондемун, г. Сеул. Огнем было охвачено три павильона. Известно, что шесть человек, в том числе владелец одного из павильонов были эвакуированы, никто не пострадал.

«Сначала я подумал, что отключили электричество, однако когда вышел на улицу, увидел что горит крыша», — сообщает владелец одного из павильона.

На тушение пожара было отправлено 40 единиц техники и 364 пожарных. Огонь удалось потушить спустя 1,5 часа.

На данный момент пожарные выясняют причину возникновения пожара.

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