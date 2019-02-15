ЛНР: ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня

Луганск, , 07:51 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины провели пять обстрелов территории ЛНР, заявили 15 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём украинских силовиков оказались позиции народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Молодёжное, Сокольники и Фрунзе.

Населённый пункт Золотое-5 дважды подвергался обстрелам со стороны подконтрольного ВСУ посёлка Золотое-4. По нему выпустили в общей сложности пять мин калибра 82 мм, две гранаты из СПГ, а также обстреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия.

По Молодёжному ВСУ выпустили двенадцать мин калибра 82 мм со стороны посёлка Катериновка.

В район населённого пункта Сокольники прилетело десять мин калибра 120 мм, а по посёлку Фрунзе — тринадцать мин калибра 82 мм.

В результате обстрелов военные, а также мирные жители не пострадали. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ в ходе семи обстрелов выпустили по территории ЛНР более 100 единиц боеприпасов.

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Как сообщили в разведке ЛНР, интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков возросла, поскольку в зону боевых действий были возвращены подразделения, сформированные на основе радикальных добровольческих групп.

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