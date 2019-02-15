Власти обещают помочь пострадавшим при взрыве газа в Красноярске

Красноярск, , 07:18 — REGNUM В Красноярске пострадавшим от взрыва бытового газа оказывается необходимая помощь, утверждают городские власти.

Как сообщили ИА REGNUM 15 февраля в мэрии, всем пострадавшим предложили временно поселиться в городском центре социального обслуживания «Родник». Согласились трое. Утром 15 февраля в управление соцзащиты обратился ещё один мужчина, ему тоже оказали помощь.

«В ближайшее время состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будет решаться вопрос о возможном расселении жильцов дома», — говорится в сообщении мэрии Красноярска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хлопок газа в трехэтажном жилом доме на ул. Кандагарская произошёл поздно вечером 14 февраля. Обрушились шесть квартир с первого по третий этажи.

По данным мэрии, на место выезжали председатель краевого правительства Юрий Лапшин и мэр Красноярска Сергей Ерёмин. В доме проживали более 20 человек. 18 человек эвакуировано, в том числе двое детей. Два человека погибли.

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«Мы примем решения по оказанию мер соответствующей поддержки, в том числе о возможном расселении или временном проживании. Людей совершенно точно не бросим», — цитирует Лапшина сайт правительства края.

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