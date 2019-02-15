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В Нигерии террористы атаковали губернатора в преддверии выборов

Происшествия

Ответственность на себя взяла группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Диква, Нигерия, 15 февраля 2019, 07:12 — REGNUM  Террористы группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признали свою причастность к нападению на губернатора штата Борно на северо-востоке Нигерии. В результате теракта погибли три человека, сообщает Deutsche Welle Swahili.

Теракт произошел 13 февраля, по информации разведывательного агентства из США SITE Intel.

Губернатор Кашим Шеттима был атакован на официальной встрече предвыборной кампании в городе Диква. За теракт взяла ответственность группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Два гражданина и один военнослужащий погибли на месте, когда неизвестные, прибывшие на восьми автомобилях, открыли огонь. Многие из собравшихся были захвачены в плен террористами», — сообщает неизвестный свидетель на условиях анонимности.

Напомним, что президентские выборы в Нигерии состоятся 16 февраля.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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