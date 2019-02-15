В драке футбольных фанатов в Риме пострадали пять человек

Рим, , 04:29 — REGNUM Пятеро человек получили травмы во время драки фанатов футбольных клубов «Лацио» и «Севильи» в итальянском Риме, сообщает Corriere dello Sport.

Инцидент произошел возле одного из баров в центре Рима. Фанаты «Лацио» напали на болельщиков «Севильи», смотревших матч Лиги чемпионов с участием других клубов. В драке участвовали около 50 человек.

Среди пятерых пострадавших четверо были испанскими фанатами «Севильи», а пятый — гражданином США. Они получили колотые и резаные раны, однако их здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в немецком городе Гельзенкирхен произошла драка между фанатами клуба «Локомотив» (Москва) и немецкого клуба «Шальке». В результате потасовки пострадали два болельщика московского «Локомотива».

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